شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة العاصمة الألمانية تعلن أنها تؤمن إعادة انتخابات البرلمان المحلي ببرلين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شرطة العاصمة الألمانية برلين، أنها تؤمن إعادة انتخابات البرلمان المحلي ببرلين بما يصل إلى 1700 ألف فرد شرطة من قواتها.

شرطة العاصمة الألمانية تعلن أنها تؤمن إعادة انتخابات البرلمان المحلي ببرلين

وقالت متحدثة باسم شرطة برلين، اليوم الأحد، إن أفراد الشرطة من النساء والرجال سيظلون منتشرين على مستوى المدينة حتى الساعة 21.00 م.

وأوضحت أنه يتم بهذه القوات تأمين أكثر من 2200 مركز اقتراع وتأمين البرلمان المحلي بالولاية وكذلك هيئات حكومية هناك، وقالت: "الهدف من ذلك هو تأمين المسار السليم للانتخابات".

وبدأت صباح، الأحد، إعادة الانتخابات في ولاية برلين، وذلك بعد مرور 16 شهرًا على انتخابات مجلس النواب في برلين في سبتمبر(أيلول)عام 2021 التي شابها العديد من المخالفات. وتمت دعوة نحو 2.4 مليون شخص من مواطني برلين للإدلاء بأصواتهم.