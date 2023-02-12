شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تسع لاعبين خارج البلوز فى نهاية الموسم الجاري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود مجزرة متوقعة فى الصيف المقبل داخل صفوف تشيلسي الإنجليزي، حيث استقر مسئولي الفريق اللندني غلى رحيل زياش بشكل نهائي مع نهاية الموسم، بعد فشل إنتقاله إلى باريس فى المريكاتو الشتوي المنقضي باللحظات الأخيرة.

بجانب رحيل متوقع للنجم السنغالي خاليدو كوليبالي، والذي تراجع مستواه بشكل كبير فى فترته الحالية مع البلوز، مقارنة بفترة اللاعب السابقة مع نابولي، والذي شهدت على تألق المدافع الدولي المخضرم.

ويعد لوكاكو أحد الوجوه الذي من المتوقع رحيلهم عن الفريق، فور إنتهاء إعارته الحالية مع الإنتر، حيث لا يرغب مسئولي تشيلسي فى بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق للموسم المقبل، بسبب كثرة إصابات اللاعب وتراجع مستواه بشكل مرعب.

كما أنه يبدو بأن تشيلسي قد وضع كلمة النهاية مع أوباميانج، بعد إستبعاده من قائمة البلوز، المشاركة فى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا عن الموسم الجاري، إضافة إلى كانتي والذي يرفض التجديد إلى الفريق.



تشيلسي والصفقات التبادلية فى الصيف

وفى سياق متصل، يضع مسئولي تشيلسي بعد الأسماء الآخري ضمن خطته، من بينهم هودسون، أدوي، ماونت، والذي يري الجهاز الفني للفريق بأنه ليس فى حاجة لخدمات هذا الثلاثي، بجانب كوفاسيتش، مما قد يمهد لأقحام هؤلاء المجموعة من اللاعبين فى صفقة تبادلية.

فى الوقت الذي تم وضع بوليسيتش ضمن خطة الفريق البديلة، والذي لم يتم الاستقرار النهائي على رحيله من عدمه فى الصيف، الأمر الذي سيتوقف على عطاء اللاعب داخل الملعب فى الفرص التى ستتاح له.