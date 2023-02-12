انت الان تتابع خبر العراق يفتح مركزاً ثانياً في انقرة لإيواء مواطنيه النازحين من مناطق الزلزال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للسفارة ورد لـ الخليج 365، أن "سفارة جُمْهُوريَّة العراق في أنقرة، افتتحت اليوم الأحد المُوافق 12 شباط 2023، المركز الثانيّ للإيواء في أنقرة في مدرسة الأبداع العراقيَّة الواقعة في 19 مايس، زقاق جايلاك، رقم:5، 06290، كجي اورن، بسبب زيادة إعداد المواطنين النازحين من مناطق الزلزال المدمر".وأشار البيان إلى أن "السفارة أجلت يوم أمس (75) مواطن عراقيّ، وتعمل على إصدار الوثائق الخاصة من أجل نقلهم إلى العراق".