بعد بقائها 3 إيام تحت الأنقاض.. فتاة تذكر نادين نجیم بانفجار بيروت (صور)

وأعادت نجيم عبر تويتر نشر تغريدة لإحدى المتابعين، جاء فيها: "في بنت كانت تحت الأنقاض وتمت 72 ساعة ومن بعدها طلعوها وسألوها أنت جوعانة؟ قالت لا قالولها كيف صرلك 3 أيام بلا أكل وشرب؟ قالت كان في ضو كل شوي بيعطيني أكل وبروح".

‎وعلقت نجيم، قائلة: "أنا بصدق وبآمن ما في شي مستحيل لأنه وقت انفجار بيروت أنا مشيت حافية على الزجاج بكل البيت وما انجرح أصبع من رجلي".

‎وأضافت: "ونفس الزجاج قطعلي وجهي حسيت إنه أنا ما عم بمشي على الأرض كأن في حدا حاملني من تحت إيدي وعم يمشّيني، ووصلت على المشفى حافية وإجربي ما فين ولا نسرة زجاج صغيرة.

