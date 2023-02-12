انت الان تتابع خبر انخفاض ملحوظ.. صادرات النفط العراقي الى أمريكا: احصائيات من عام 2000 إلى 2021 والان مع التفاصيل





وبحسب التقرير جاء الاحصائيات من عام 2000 إلى نهاية عام 2021 كالاتي:

2000: 620 ألف برميل يومياً

2001: 795 ألف برميل يومياً

2002: 459 ألف برميل يومياً

2003: 481 ألف برميل يومياً

2004: 656 ألف برميل يومياً

2005: 531 ألف برميل يومياً

2006: 553 ألف برميل يومياً

2007: 484 ألف برميل يومياً

2008: 627 ألف برميل يومياً

2009: 450 ألف برميل يومياً

2010: 415 ألف برميل يومياً

2011: 459 ألف برميل يومياً

2012: 476 ألف برميل يومياً

2013: 341 ألف برميل يومياً

2014: 369 ألف برميل يومياً

2015: 229 ألف برميل يومياً

2016: 424 ألف برميل يومياً

2017: 604 ألف برميل يومياً

2018: 512 ألف برميل يومياً

2019: 341 ألف برميل يومياً

2020: 176 ألف برميل يومياً

2021: 157 ألف برميل يومياً بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشركة في تقرير ترجمته الخليج 365، ان "الولايات المتحدة استوردت ما معدله 157000 برميل من النفط يوميًا من العراق في عام 2021، ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا مقارنة بعام 2020، عندما أدى وباء فيروس كورونا وأزمة النفط الناتجة إلى انخفاض ملحوظ في واردات البترول، مع إجمالي واردات البترول من دول الأوبك تتراجع بحوالي 50٪".2000: 620 ألف برميل يومياً2001: 795 ألف برميل يومياً2002: 459 ألف برميل يومياً2003: 481 ألف برميل يومياً2004: 656 ألف برميل يومياً2005: 531 ألف برميل يومياً2006: 553 ألف برميل يومياً2007: 484 ألف برميل يومياً2008: 627 ألف برميل يومياً2009: 450 ألف برميل يومياً2010: 415 ألف برميل يومياً2011: 459 ألف برميل يومياً2012: 476 ألف برميل يومياً2013: 341 ألف برميل يومياً2014: 369 ألف برميل يومياً2015: 229 ألف برميل يومياً2016: 424 ألف برميل يومياً2017: 604 ألف برميل يومياً2018: 512 ألف برميل يومياً2019: 341 ألف برميل يومياً2020: 176 ألف برميل يومياً2021: 157 ألف برميل يومياً