انت الان تتابع خبر ضبط أجهزة عاطلة لفحص البضائع والأشخاص والمتفجرات والمخدرات في منفذ الشلامچة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الدائرة أكَّدت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ تحرّيات ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة في منفذ الشلامچة الحدوديّ أسفرت عن ضبط (5) أجهزة سونار خاصَّة بفحص البضائع الداخلة إلى العراق، ضبطتها عاطلةً عن العمل ولم يتم إصلاحها حتَّى الآن، إضافةً إلى عطل جهاز فحص الأشخاص، حيث تجري عمليَّة تفتيش المُسافرين يدوياً، فضلاً عن عطل جهاز فحص المُتفجِّرات والمُخدّرات"، لافتةً إلى أنَّ "تلك الأجهزة عاطلةٌ مُنْذُ مُدَّةٍ من الزمن ولم يتم اتّخاذ أيّ إجراءٍ لإصلاحها وإعادة إدخالها إلى الخدمة".وفي گمرك أم قصر الشمالي، تمكَّنت ملاكات المُديريَّة من إحباط محاولة إخراج (16) حاويةً من إحدى بوابات المنفذ دون دفع الرسوم الگمرگيَّة"، مُنوِّهةً بأنَّ "الحاويات كانت مُحمَّلةً بـ (320) طناً من مادتي " البورسلاين والگرانيت"،إذ كان مُخطَّطاً إخراجها؛ استناداً إلى كتاب إعفاءٍ تمَّ إيقاف العمل به"، وفقا للبيان.

وأفادت بأنَّه تمَّ "إخفاء مضمون الكتاب وإنجاز التصاريح الگمرگيَّة بعدِّ تلك المواد معفاةً من الرسوم؛ لغرض إخراجها من المنفذ، لكن يقظة ومُتابعة ملاكات المُديريَّة تمكَّنت من إحباط العمليَّة، مع الإشارة إلى أنَّه تمَّ إشعار المنفذ بعدم التصرُّف بالموادّ لحين صدور قرارٍ بذلك".