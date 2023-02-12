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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن وصول الغاز إلى أوروبا سيخفف من الضغط الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

السيسي: مصر تبذل جهودًا لتخفيف أزمة الغاز في أوروبا

وقال السيسي، خلال افتتاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2023" بالقاهرة الجديدة اليوم: "نبذل جهودًا كبيرة مع شركات البحث والتنقيب مع زيادة الطلب على الغاز"، مشيرًا إلى أن أزمة كوفيد والأزمة الأوكرانية أثرتا على أسعار الغاز.



وأكد السيسي أن الجهد الذي تقوم به مصر مع شركات البحث والتنقيب سيصبح العنصر الحاسم في قيام منتدى الغاز لشرق المتوسط، لتخفيف آثار أزمة الطلب على الغاز لأوروبا خلال المرحلة القادمة.



وتابع قائلًا: "كلما ظهرت اكتشافات غاز سواء في مصر أو لبنان أو إسرائيل أو أي دولة اخرى، ووصوله إلى أوروبا سيقلل من حجم الطلب والضغط الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية".



وأضاف أن "الشركات الكبيرة التي تعمل في مجال الغاز تأثرت كثيرًا بالانطباع عن فكرة الطلب على الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية، مما أثر على حجم الضخ للاستثمارات في مجال الطاقة الأحفورية للبترول والغاز وبالتالي حجم المعروض لم يكن بالمستوى المطلوب".



وقال الرئيس المصري: "وخلال فترة جائحة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية أصبحت هناك زيادة في الأسعار، مما يعني ضرورة عدم التأثر كثيرا بالانطباع والتعامل مع واقع الطلب ونموه خلال السنوات القادمة".