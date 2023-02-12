شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا مستعدة لرفض خطة الاتحاد الأوروبي العلمية (الأسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشارت وزيرة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية، ميشيل دونيلان، أن بلادها "مستعدة للتحرك بمفردها" إذا لم يوافق الاتحاد الأوروبي على شروط العضوية، ما بعد انسحاب بريطانيا من التكتل "بريكست".

بريطانيا مستعدة لرفض خطة الاتحاد الأوروبي العلمية (الأسباب)

وقالت الوزيرة الجديدة التي تم استحداث منصبها مؤخرًا، إنها مستعدة لرفض مخطط الأبحاث الرائد للاتحاد الأوروبي، الذي تبلغ تكلفته 100 مليار يورو (107 مليارات دولار)، وتشكيل تحالف مع الولايات المتحدة واليابان وسويسرا، طبقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأحد.

وأقرت الوزيرة، في صحيفة "تليغراف"، أن قطاع العلوم كان حريصًا على معرفة صلة بريطانيا بالبرنامج الأوروبي،"هوريزون"، لكنها أضافت أنه إذا لم تؤت الشراكة ثمارها "فنحن أكثر من جاهزين للتحرك بمفردنا".