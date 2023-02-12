شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب إقليم الحسيمة المغربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر، الأحد، إقليم الحسيمة شمال المملكة المغربية.

وأعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء أن الزلزال وقع عند الساعة السابعة و59 دقيقة بالتوقيت المغربي، على عمق 18 كيلومتر.

عاجل.. زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب إقليم الحسيمة المغربي

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

وكان زلزالان بقوة 4.9 و4.7 درجة على مقياس ريختر ضربا شرق بحر إيجة، في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الزلزال الأقوى وقع قبل دقائق قليلة من الرابعة صباحا (2.00 بتوقيت غرينتش) وأيقظ الكثير من الناس من نومهم.

وأشارت معلومات أخرى من معهد أثينا الجيوديناميكي إلى أن الزلزال الآخر وقع الساعة 8.39 صباحا.

وكان مركزا الزلزالين على عمق نحو 17 كيلومترا تحت سطح البحر بالقرب من قرية موليفوس مقصد السياح في شمال جزيرة ليسبوس.

وقالت الإذاعة الرسمية نقلا عن قوة الدفاع المدني إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، شعر السكان بالزلزال في كل الجزر الواقعة في شرق بحر إيجة وكذلك في الساحل التركي.