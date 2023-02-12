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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أرسلت الصين، الأحد، 53 طنا من الخيام للمساعدة في جهود الإغاثة من الزلزال الذي ضرب تركيا، كما تخطط لإرسال المزيد من المساعدات الطارئة.

الصين ترسل 53 طنا من الخيام لتركيا للإغاثة من الزلزال (التفاصيل)

وأظهر فيديو بثه التلفزيون الصيني أن الشحنة تم تحميلها على طائرات شحن عملاقة.

وستساعد الخيام في عمليات الإغاثة من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وتسبب في مقتل ما يزيد عن 28 ألفا، وفقا للتلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في).

وذكرت المحطة أن أول شحنة إمدادات من الحكومة الصينية تألفت من 40 ألف بطانية ووصلت لإسطنبول، السبت. وتعتزم البلاد إرسال معدات طبية قريبا.

وأشارت المحطة إلى أن الحكومة الصينية أرسلت فريق إنقاذ من 82 فردا ووصل إلى تركيا يوم الأربعاء.