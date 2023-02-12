مؤتمر دعم القدس.. السيسي يحذر من عواقب فرض أمر واقع.. وعباس يهدد باللجوء للجنائية الدولية

الشارقة - اميمة ياسر -

هدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، بالذهاب للمحكمة الجنائية الدولية، للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني، فيما حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من العواقب الوخيمة لفرض أمر واقع وتغييرالوضع التاريخي والقانوني للقدس.

وفي كلمته التي ألقاها بمؤتمر "دعم القدس" بمقر جامعة الدول العربية اليوم الأحد، وجه أبو مازن رسالة للأمم المتحدة قائلاً: "الأمم المتحدة اتخذت 1000 قرار ما بين مجلس الأمن وعصبة الأمم، ولكن للأسف، لم يتم تنفيذ أي قرار".

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "سنتوجه للأمم المتحدة خلال أيام لإحياء المطالبات الفلسطينية، والمطالبة بالحصول على العضوية الكاملة.. سنذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بحقوقنا".

وطالب أبو مازن "بوقف الأعمال الأحادية التي وردت في بلفور من الاستيطان والقتل والاحتجاجات ممنوعة من اتفاق الطرفين".

من جانبه، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض مصر أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني بالقدس. كما حذر من العواقب الوخيمة لفرض أمر واقع يؤثر سلبا على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى.

وقال الرئيس السيسي: "تؤكد مصر مجددا موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أية إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها، كما تؤكد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين"، محذرا من العواقب الوخيمة التي قد تترتب "على الإخلال بذلك، أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلبا على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

كما أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن الأردن مستمر في بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومواصلة مشاريع الصيانة والإعمار في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.

وشدد العاهل الأردني أن "القضية الفلسطينية ستبقى في مقدمة أولويات القضايا العربية، ونجدد تأكيدنا على ضرورة توحيد الجهود العربية، لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم".

وناشد الملك عبدالله الثاني المجتمع الدولي بتلبية حقوق الفلسطينين، قائلا: "نطالب المجتمع الدولي بتلبية حقوق أشقائنا الفلسطينيين العادلة والمشروعة، بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف: "لا يمكن لمنطقتنا أن تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، والقضية الفلسطينية تراوح مكانها.. نعيد التأكيد على أن الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين، يتطلب وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية، والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".

وأقيمت فعاليات مؤتمر "القدس" رفيع المستوى، الذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين العاهل الأردني، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، بجانب عدد من الوفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في الجامعة.