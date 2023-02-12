خالد ميرى يتقدم بأوراق ترشحه لمقعد نقيب الصحفيين

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القاهرة - سامية سيد - تقدم الكاتب الصحفي خالد ميرى، رئيس تحرير جريدة الأخبار بأوراق ترشحه لمقعد نقيب الصحفيين، في انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

تواصل نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، تلقى أوراق الترشح لانتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب وعضوية المجلس، وحتى الأربعاء 15 من الشهر ذاته، لتعلن كشوف المرشحين، ويُسمح بتلقي الطعون والتنازلات، خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير، قبل إعلان الكشوف النهائية للمُرشحين.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قرر من قبل دعوة الجمعية العمومية للانعقاد الجمعة 3 مارس المُقبل، بمقر النقابة، إعمالًا للقانون، لنظر جدول أعمالها، والتصويت-حال اكتمال نصابها القانوني- على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس، وحال عدم اكتمال النصاب تُدعى للانعقاد الثاني، الجمعة 17 مارس المُقبل، وتُجرى الانتخابات كالمُتبع تحت إشراف قضائي.

وجاءت شروط الترشح لمنصب نقيب الصحفيين وعضوية مجلس النقابة، وفقا للمادة 37 من قانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، التى تنص على أن يشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم فى جدول المشتغلين خمسة عشر عاما.

ويشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة، أن يكون قد مضى على قيده فى جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل بالنسبة المرشح لمنصب النقيب، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة، وثلاث سنوات بالنسبة لعضو مجلس النقابة على الأقل، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.

ومن الأوراق المطلوبة للترشح، صورة لكارنية المشتغلين للمرشح ودمغة صحفية.