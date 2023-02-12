شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء التراث والحفاظ على الهوية المصرية.. أبرز أهداف المجلس الأعلى للثقافة والان مع تفاصيل الخبر
تعميق ديمقراطية الثقافة وقيم المواطنة.
الوصول بالثقافة إلى أوسع قطاعات الجماهير.
الحفاظ على التراث الحضاري والثقافي المصري المادي والمعنوي، والرصيد الثقافي المعاصر بمختلف تنوعاته.
تنمية المواهب وبناء الشخصية، والحفاظ على الهوية المصرية.
إحياء التراث القديم، وتيسير اطلاع الجماهير على المعرفة الإنسانية.
تأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والأخلاقية.
مقاومة التطرف، ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أنواعه.
تشجيع حركة الترجمة من العربية وإليها.
وللمجلس الأعلى في سبيل تحقيق أهدافه القيام بكل ما يلزم لذلك، وله على الأخص ما يأتي:
تخطيط السياسة العامة للثقافة، في حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين الأجهزة الثقافية في أوجه نشاطها المختلفة.
وضع ميثاق شرف للعمل الثقافي في مختلف مجالاته، والإشراف على تنفيذه، وضمان الالتزام به.