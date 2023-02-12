شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 11 قانونا نيابيا إلى لجان "النواب".. توثيق المنقولات الزوجية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم، مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى لجان نوعية لدراستها، وهى كالتالى:

1-مشروع قـانون مقدم من النائبة مها عبد الناصر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وتم احالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

2-مشروع قـانون مقدم من النائبة مها عبد الناصر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان

3-مشروع قـانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة

وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف

4- مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الصحية

5-مشروع قـانون مقدم من النائب علاء حمدي قريطم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس الصناعة الموحد وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

6-مشروع قـانون مقدم من النائبة رحاب موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية

7-مشروع قـانون مقدم من النائب عمرو يونس و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون نقابة الخطاطين وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، التعليم والبحث العلمي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)

8-مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة مرثا محروس و(60) نائبًا بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة

القومية للبريد وتم احالته ا لى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية

9-مشروع قـانون مقدم من النائب محمد الحسيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإعادة العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية

10-مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية

11-مشروع قـانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتم احالتها إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية