ملك الأردن يدعو المجتمع الدولي لقيام دولة فلسطينية مستقلة

ياسر رشاد - القاهرة - دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، المجتمع الدولي لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.

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وحذر العاهل الأردني، خلال كلمته في مؤتمر القدس بالجامعة العربية، من أن أي محاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس سيكون له انعكاسات سلبية، مؤكداً بالقول أنه لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، والقضية الفلسطينية تراوح مكانها.

كما أكد على ضرورة تكثيف الجهود لدعم صمود الأشقاء في فلسطين، قائلًا إن الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين، يتطلب وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية، والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك.

وأكد الملك عبد الله على استمرار الأردن في بذل الجهود، لرعاية حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وانطلقت اليوم الأحد، أعمال مؤتمر "القدس صمود وتنمية"، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع

المستوى.

ويستهدف المؤتمر مواجهة ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل الاستهداف الشرس لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والمواطنين المقدسيين فيها مع زيادة وتيرة التهويد، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، لا سيما عقب تشكيل حكومة اليمين المتطرف التي تستهدف تدمير حل الدولتين.

وعلى الهامش الفعاليات، ستعقد العديد من اللجان الفرعية التي تناقش المستجد على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى وجود معرض فني لعدد من الفنانين الفلسطينيين والعرب.

وكان الرئيس الفلسطيني قد وصل للقاهرة أمس وأجرى عدد من اللقاءات، أولها مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وبحث خلاله العديد من النقاط المتعلقة بالمؤتمر الداعم للقضية الفلسطينية.

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