مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وسط استمرار الانتهاكات والاقتحامات بحق الأقصى بصورة يومية.

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ونفذ المستوطنين جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية، حسب ما أفادت مصادر محلية.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى بشكل شبه يومي، وتوفر شرطة الاحتلال الحماية لهم، وتزداد وتيرة الاقتحامات في المناسبات الخاصة بدولة الاحتلال وفي الأعياد اليهودية.



ومن المتوقع أن يشهد شهر رمضان المقبل تصعيدًا كبيرًا من قبل المستوطنين والاحتلال، وهو ما ينذر بتفجير الوضع في القدس والضفة الغربية.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، منزل عائلة الشهيد حسين قراقع بزعم تنفيذه عملية دهس في القدس، بعد أن أجبرت عائلته على إخلاء المنزل، فيما اعتقلت عدد من أقاربه.

واقتحمت قوات الاحتلال أمس السبت، منزل عائلة قراقع وامهلتهم 3

ساعات لتفريغ محتوياته وإخلائه لتنفيذ قرار إغلاقه.

ويعيش في المنزل عائلة الشهيد قراقع، بينما تعيش عائلة الشهيد في منزل في بلدة العيسوية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب إن “قوات كبيرة من الشرطة، قامت بمساعدة قوات من الجيش الإسرائيلي بإغلاق منزل حسين قراقع في حي الطور منفذ عملية الدهس في حي راموت في القدس، التي قتل فيها 3 إسرائيليين وأصيب 4 آخرين”، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

ومساء السبت، مددت محكمة الاحتلال اعتقال شقيقي الشهيد حسين قراقع، في العشرينيات من عمريهما، وهما من سكان بلدة الطور لمدة 6 أيام على ذمة التحقيق.

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