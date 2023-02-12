فاجنر الروسية تسيطر على قرية أوكرانية شمال باخموت

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قوات فاجنر الروسية، اليوم الأحد، سيطرتها على بلدة كراسنا هورا الواقعة على مسافة كيلومترات قليلة شمالي باخموت، وسط استمرار محاولات الجيش الروسي في فرض سيطرته على الأراضي الأوكرانية منذ فبراير الماضي.

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وفيما تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من إتمام عامها الأول في الـ24 من فبراير الجاري، قال رئيس مجموعة فاجنر يفغيني بريغوجين، اليوم، أن قواته سيطرت على بلدة كراسنا هورا الأوكرانية الواقعة شمال باخموت التي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ أشهر، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

ونقل المكتب الإعلامي لبريغوجين قوله: "اليوم سيطرت الوحدات الهجومية في فاجنر على بلدة كراسنا هورا".

وتنبأ رئيس "فاجنر" التي تشارك بنشاط في القتال في أوكرانيا، أن تستمر الحرب لسنوات، فيما كانت موسكو قد بدأت عملياتها في 24 فبراير 2022.

وقال بريجوجين في مقابلة بالفيديو نُشرت في وقت متأخر الجمعة، إن الأمر قد يستغرق ما بين 18 شهرا وعامين حتى تتمكن روسيا من تأمين السيطرة الكاملة على منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وهدد باستمرار الحرب لمدة ثلاث سنوات إذا قررت

موسكو الاستيلاء على مناطق أوسع شرقي نهر دنيبرو، ؤكدًا على ضروروة سيطرة القوات الروسية على مدينة باخموت الاستراتيجية للمضي قدما في حملتها، لكنها تواجه مقاومة شرسة من المدافعين الأوكرانيين.وشدد على ضرورة وضع روسيا أن تضع أهدافا واضحة في حملتها المستمرة منذ ما يقرب من عام، ويتمثل ذلك في ترسيخ وجودها بقوة في شرق أوكرانيا، أو المضي قدما للاستيلاء على المزيد من الأراضي.

وتخوض القوات الأوكرانية والجيش الروسي ومجموعة "فاجنر" معركة استنزاف شرسة في منطقة باخموت منذ شهور.

وأكد ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في مطلع الشهر الحالي، على وجود حاجة لمزيد من الأسلحة لصد القوات الروسية التي صعّدت هجماتها في هذه المنطقة الاستراتيجية.

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