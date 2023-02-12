المغرب.. تسجيل هزة أرضية في إقليم الحسيمة

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس "ريختر"، في إقليم الحسيمة شمالي المغرب، اليوم الأحد، حسب ما أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء في البلاد.

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وأفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن المعهد قال في نشرة، إن مركز الهزة كان في جماعة النكور التابعة لإقليم الحسيمة، وقد وقعت في الساعة السابعة و59 دقيقة و31 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي.

وبحسب النشرة، فإن الهزة، التي سجلت على عمق 18 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 35.023 درجة شمالا، وخط الطول 3.864 درجة غربا، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

ويأتي ذلك، وسط استمرار تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الإثنين الماضي وخلف آلاف القتلى في حصيلة قد ترتفع بشكل أكبر بكثير لتضائل فرص العثور على ناجين.

عطلت اضطرابات أمنية في جنوب تركيا، جهود الإنقاذ في أعقاب الزلزال المدمر الذي هز البلاد يوم الاثنين.

وتجاوز إجمالي عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا عتبة الـ 28 ألف السبت، فيما يتلاشى الأمل في العثور على المزيد من الناجين على الرغم من بعض عمليات الإنقاذ المعجزة.

وأوقف رجال الإنقاذ الألمان والجيش النمساوي عمليات البحث يوم السبت، بسبب وقوع اشتباكات بين مجموعات لم تُحدد.

وقال أحد المنقذين إنه من المتوقع أن يزداد الوضع الأمني ​​سوءاً مع تضاؤل ​​الإمدادات الغذائية.

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