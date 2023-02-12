وزير شؤون القدس يدعو لوضع خارطة عمل عربية لمساندة المقدسيين

ياسر رشاد - القاهرة - دعا وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، قبيل انطلاق مؤتمر القدس، الذي يهدف إلى دعم وتعزيز صمود أهل القدس، إلى وضع خارطة عمل عربية لمساندة المقدسيين الذين تنتهك إسرائيل وحكومتها حقوقهم بشكل يومي.

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ويُعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الأحد، مؤتمر “القدس صمود وتنمية”، الذي ستنطلق أعماله بتمثيل رفيع المستوى وبحضور عدد من القادة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وقال فادي الهدمي ـ في تصريح له، اليوم الأحد، إن إسرائيل تعمل جاهدة لمنع الوجود الفلسطيني بالقدس، وبالتالي نحن أمام حدث استثنائي وهو مؤتمر لدعم القدس للتأكيد على أن مدينة القدس

حاضرة في وجدان كل الشعوب العربية والإسلامية ومن قلب جامعة الدول العربية "بيت العرب" بأنه لا بد من ترجمة الخطاب السياسي إلى خطة عمل.

وأكد وزير شئون القدس فادي الهدمي، أن عقد مؤتمر دعم القدس اليوم الأحد بالقاهرة هو حدث استثنائي، مشيرًا إلى أن القدس بما تحمله من معانٍ إسلامية وعربية ومسيحية تتجسد اليوم من القاهرة.

وطالب الهدمي، بترجمة حقيقية للموقف السياسي العربي وخارطة عمل عربية تلامس المقدسيين الذين تنتهك إسرائيل وحكومتها الإرهابية حقوقهم بشكل يومي من خلال القتل والتهجير وهدم المنازل والاقتحامات للمسجد الأقصى، مؤكدا أن إسرائيل تعمل جاهدة لمنع الوجود الفلسطيني بالقدس، وبالتالي نحن أمام حدث استثنائي للتأكيد على أن مدينة القدس

حاضرة في وجدان كل الشعوب العربية والإسلامية ومن قلب جامعة الدول العربية "بيت العرب" بأنه لا بد من ترجمة الخطاب السياسي إلى خطة عمل.



وأوضح وزير شئون القدس، أنه سيتم تقديم أكثر من 82 مشروعًا تحاكي احتياجات القدس بكافة القطاعات وتشكيل فريق قانوني داعم لتعزيز صمود أهل القدس، خصوصًا في ظل الحرب المفتوحة على كل ما هو فلسطيني في هذه المدينة، مطالبًا بضرورة وجود إرادة ودعم عربي بإشراف الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن القدس حاضرة ليست بالأقوال وإنما بالأفعال، منوهًا بأن هناك تعليمات رئاسية بضرورة المتابعة الحثيثة لنتائج المؤتمر الذي يحمل اسم الصمود والتنمية.



وقال: "إننا حققنا من المشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر اليوم، الدلالة السياسية والتأكيد العربي على أن القدس وفلسطين هي قضية العرب الأولى، وأن البوصلة العربية لا يمكن أن تحييد عن القدس وعن أولى القبلتين وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية".

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