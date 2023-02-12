سوريا تسجل هزة أرضية جديدة بقوة 3.5 درجة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية جديدة خفيفة بلغت قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر في مدينة اللاذقية.

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وبين المركز أن الزلزال سجل في تمام الساعة 10:12 صباحا، على بعد 14 كيلومترا شمال شرق مدينة اللاذقية، بعمق 12 كيلومترا.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، صباح الأحد، هزة أرضية بقوة 4.3 درجة مركزها مدينة كهرمان ماراش.

وكانت إدارة الكوارث التركية قد أكدت أن الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في البلاد الاثنين الماضي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر يعادل انفجار عدد من القنابل النووية، والطاقة المنبعثة منه تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية.

يومًا بعد يومٍ تزداد حصيلة زلزال تركيا وسوريا الذي وقع فجر الإثنين الماضي، حيث أنه من المتوقع ارتفاع أعداد الضحايا تزامنًا

مع استمرار انتشال الضحايا من أسفل أنقاض المنازل المنهارة، وسط تضاؤل الآمال بالعثور على أحياء تحت الأنقاض.

وكشفت بعد التقارير الإعلامية صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 28 ألف قتيل، ورغم ذلك يبذل المسعفون وفرق الإنقاذ الدولية جهوداً مضنية لسحب أحياء من تحت أنقاض المباني وبينهم أطفال.

ومن الجدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية، كشفت في وقتٍ سابقٍ أن عدد المتضررين من زلزال تركيا وسوريا المدمر هذا الأسبوع، بلغ نحو 26 مليون شخص.

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