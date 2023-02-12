بعد الزلزال في سوريا.. فتحات غريبة تشبه البراكين تثير القلق

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت التغيرات التي ظهرت على مقربة من نهر العاصي بعد الزلزال الذي ضرب سوريا، حيث وقع الزلزال المدمر، حالة من القلق بعد ظهور فوهات تشبه كثيرا تلك الخاصة بالبراكين.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا مقطع فيديو يوثق ظهور تلك الفوهات في إحدى الأراضي الواقعة بقرية تلول قرب سلقين شمال غرب إدلب.

وإلى جانب الفوهات، وثق الفيديو ظهور تراب صلصاليا ناعما على السطح، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وكان الدفاع المدني السوري قد كشف يوم الجمعة عن ظهور تصدعات في هيكل سد التلول على نهر العاصي في ريف إدلب بسبب الزلزال.

وقالت مصادر محلية سورية، إن السدّ بات معرضا للانهيار

بشكل كبير، مما يهدد بغرق عدد من القرى المجاورة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية السبت أن عدد المتضررين من جراء الزلزال في سوريا وتركيا بلغ نحو 26 مليون شخص، وأطلقت نداء لجمع 42.8 مليون دولار لتمويل الحاجات العاجلة على الصعيد الصحي.

كما حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا والتي تخطت حتى الآن 28 ألف قتيل، "ستتضاعف أو أكثر".

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