الحوثيون: عبور السفن التجارية لموانئ الحديدة دون احتجاز أو تأخير بارقة أمل للسلام

ياسر رشاد - القاهرة - وصف نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، وصول السفن التجارية إلى موانئ الحديدة غرب اليمن دون احتجاز أو تأخير من التحالف العربي، ببارقة أمل للسلام، ويأتي ذلك بعد أيام من اتهامه الأمم المتحدة بإعاقة وصول السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة.

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وتحظى موانئ الحديدة، ورأس عيسى والصليف، الواقعة في الساحل الغربي من اليمن، بأهمية كبيرة، نظرا لمواقعها الاستراتيجية وتأثيرها على واردات البلاد.

ويعد ميناء الحديدة ثاني أكبر ميناء يمني، وهو بمثابة "بوابة البحر الأحمر"، وقد أنشئ عام 1961.

ويمثل ميناء الحديدة، الممر الأول لمختلف الجزر اليمنية، ويستقبل 70 في المئة من واردات البلاد التجارية.

ودعا حسين العزي إلى إلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش "أنفيم"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وقال العزي في تغريدة على "تويتر" ملمحا إلى وصول سفن تجارية إلى الحديدة دون اعتراض: "العبور المباشر لكل السفن التجارية إلى موانئ الحديدة دون إحتجاز أو تأخير، خطوة أولية في الإتجاه الصحيح وتحتاج لتعزيز وتوسيع عبر إلغاء (الأونفيم)".

وأضاف: "أحيي كل العقلاء والخيرين وأدعو الجميع للمزيد والمزيد من العمل الإيجابي والإصرار المشترك على تعزيز فرص السلام".

ويأتي موقف العزي وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله"، بعد أيام من اتهامه الأمم المتحدة بإعاقة وصول السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، من خلال امتناع الآلية الأممية "أنفيم" عن الترخيص لإحدى السفن، معتبرا ذلك "تعسفا سيكلف الأمم المتحدة الكثير".

وتتخذ الأمم المتحدة من جيبوتي مقرا لتنفيذ آلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على إمدادات السلاح.

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