الاحتلال يغلق منزل عائلة الشهيد حسين قراقع في القدس

ياسر رشاد - القاهرة - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، منزل عائلة الشهيد حسين قراقع بزعم تنفيذه عملية دهس في القدس، بعد أن أجبرت عائلته على إخلاء المنزل، فيما اعتقلت عدد من أقاربه.

جنود الاحتلال والمستوطنون يتبادلون الأدوار

واقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس السبت، منزل عائلة قراقع وامهلتهم 3 ساعات لتفريغ محتوياته واخلائه لتنفيذ قرار إغلاقه.

ويعيش في المنزل عائلة الشهيد قراقع، بينما تعيش عائلة الشهيد في منزل في بلدة العيسوية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب إن “قوات كبيرة من الشرطة، قامت بمساعدة قوات من الجيش الإسرائيلي بإغلاق منزل حسين قراقع في حي الطور منفذ عملية الدهس في حي راموت في القدس، التي قتل فيها 3 إسرائيليين وأصيب 4 آخرون”، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

ومساء السبت، مددت محكمة الاحتلال اعتقال شقيقي الشهيد حسين قراقع، في العشرينيات من عمريهما، وهما

من سكان بلدة الطور لمدة 6 أيام على ذمة التحقيق.

وأطلقت شرطة الاحتلال، في وقت سابق، سراح زوجته بعد اعتقالها من منزلها الجمعة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عددا من أفراد عائلة الشهيد بينهم زوجته وشقيقيه بعد مداهمة منازلهم.

وأسفرت عملية الدهس في مستوطنة “راموت” عن مقتل 3 إسرائيليين، آخرهم طفل (8 سنوات) توفي، مساء السبت، في المستشفى متأثرا بجروحه.

كما أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة، حيث يرقد مصابان من عملية الدهس في المستشفى لتلقي العلاج، إذ وصفت حالتهما بالمستقرة.

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