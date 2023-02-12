شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة.. الصحافة الإنجليزية تكشف عن فضيحة تحكيمية بمباراة أرسنال وبرينتفورد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مفاجأة مدوية، فيما يتعلق بمباراة أرسنال وبرينتفورد فى الدوري الإنجليزي، والتى أنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق، حيث أكدت أن حكم الفيديو قد قام بنسيان رسم الخطوط فى الهدف التى تلقته شباك الجانرز فى اللقاء.

وأضافت الصحيفة أن هدف بيرنتفورد جاء من تسلل واضح، الشئ الذي أفسد على أرسنال الحصول على نقاط المباراة الثلاث، مما قد تكون تلك المباراة مفتاح عودة السيتي لصدارة الدوري الإنجليزي، وضياع حلم المدفعجية بإستعادة اللقب الغائب.

هذا وانتقد أرتيتا،المدير الفني لأرسنال، الأداء التحكيمي الذي كان فى مباراته أمام برينتفورد، حيث أتهم أن مثل هذه الأخطاء تفسد مجهود الفريق بالكامل والجهاز الفني، الشئ الذي ظهر واضحا للجميع من القرارات التعسفية التى ظهرت فى مباراة الأمس.



السيتي يضيق الخناق على أرسنال

وعلى الجانب الآخر، تمكن مانشستر سيتي من تحقيق فوزا ثمينا على توتنهام برباعية مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت بينهما أمس، الشئ الذي ساهم فى تقليص فارق النقاط مع أرسنال من جديد إلى خمس نقاط فقط، قبل مواجهة الفريقين المنتظرة بنهاية الأسبوع الجاري.



ترتيب الدوري الإنجليزي الحالي

وما زال أرسنال يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، رغم التعثر أمام برينتفورد، فى الوقت الذي عزز فيه السيتي موقعه فى المركز الثاني من جدول ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة.