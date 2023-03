انت الان تتابع خبر إطلالات غريبة بحفل جوائز Brit Awards 2023(صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتألق عدد من نجوم الغناء من بريطانيا والعالم في حفل توزيع جوائز Brit Awards 2023، والذي أقيم في ساحة o2 في لندن، وشهد الحفل حضور النجم هاري ستايلز وليزو وسام سميث وديفيد جيتا وميشيل فيزاج وتشارلي إكس وكيم بيتراس وجيسي جي والممثل البريطاني لوسيان لافيسكونت نجم مسلسل "إميلي في باريس" وغيرهم.وشهدت السجادة الحمراء عدة عروض أزياء لافتة وغريبة، وأبرزها إطلالة سام سميث في الحفل، حيث فاجأ الجميع بإطلالة غريبة ومثيرة للجدل والتي استطاعت خطف الأضواء في الحفل، ولاقت تداول كبير على مواقع التواصل من الحفل، وأدى عدد من النجوم عروض غنائية واستعراضية مميزة في الحفل ومنهم الدي جي ديفيد جيتا وسام سميث وليزو وفرقة "ويت ليج" وغيرهم.

وحضرت سلمى حايك، جيسي جي الحامل التي ظهرت بثوب باللون الأحمر وعلى ما يبدو أنها في شهور حملها الأخيرة.

وأيضا من الذين حضروا ليزو، كيم بيتراس، جودي تيرنر سميث التي اختارت فستانها من زهير مراد، ديفيد غيتا وغيرهم.

وافتتح النجم هاري ستايلز حفل توزيع جوائز Brit Awards 2023 بأغنيته "As It Was"، قبل أن يحصد عدة جوائز في الحفل، والذي اعتمد بدلة توكسيدو، مثبتة بوردة سوداء ضخمة حجبت وجهه جزئيًا، والذي كانت من أبرز جوائزه أيضاً فوز الدي جي ديفيد جيتا بجائزة المنتج الموسيقي للعام، وفوز فرقة "The 1975" بجائزة أفضل أداء روك، وفازت فرقة "ويت ليج" بجائزة فرقة العام بالإضافة إلى جائزة أفضل فنان جديد، في حين فازت فرقة fontaines dc بجائزة أفضل فرقة عالمية.

وفازت المغنية بيكي هيل بجائزة أفضل أداء راقص، وحصل مغني الراب "أيتش" بجائزة أفضل فنان راب وهيب هوب في الحفل، وواصلت النجمة بيونسيه حصد الجوائز على ألبومها الأخير "Renaissance"، حيث فازت بجائزة الفنانة العالمية للعام، وفازت أغنيتها "BREAK MY SOUL" بجائزة أفضل أغنية عالمية في العام، واعتذرت بيونسيه عن التواجد في بريطانيا لحضور الحفل ولكنها وجهت رسالة بالفيديو بعد استلامها الجائزة.

وقالت النجمة بيونسيه في رسالتها في الحفل: "أود أن أقول شكراً لجميع المعجبين بي هناك في بريطانيا لدعمكم المستمر على مر السنين.. ويبدأ عصر النهضة، سأراكم في جولة قريباً"، ولا تعتبر تلك الجوائز الأولى التي تحصل عليها بيونسيه على ألبومها "عصر النهضة"، حيث استحوذت مؤخراً على حفل توزيع جوائز "جرامي"، وفازت بأربع جوائز على الألبوم وهو ما جعلها الأكثر فوزاً بجائزة جرامي في التاريخ بما يقارب 32 جائزة، وفازت بيونسيه بجائزة أفضل تسجيل راقص وإلكتروني عن أغنيتها "Break "My Soul، وأفضل أداء "آر أند بي"، وأفضل أغنية "آر أند بي"، وأفضل ألبوم من نفس الفئة أيضاً في جرامي 2023.

وحصلت أديل في الحفل على جائزة أغنية العام عن أغنيتها التي تصدرت قائمة الأكثر استماعًا Easy On Me، وهي أيضًا الأغنية الأولى التي تم إصدارها ضمن ألبومها 30 الذي شهد عودة النجمة إلى الساحة الفنية، والذي حصدت بدوره جائزة ألبوم العام؛ لتكون الجائزة الثانية.

واستحوذ النجم هاري ستايلز على حفل توزيع جوائز Brit Awards 2023، حيث فاز بالنصيب الأكبر من الجوائز، وعلى رأسها جائزة فنان العام، بالإضافة إلى جائزة أفضل أداء بوب، وجائزة أغنية العام التي ذهب إلى أغنيته "As It Was"، والتي قدمها على مسرح الحفل، وحصل أيضاً على جائزة ألبوم العام عن ألبومه "Harry's House".

وكان هاري ستايلز قد حصل على عدة جوائز رئيسية مؤخراً عن ألبومه "Harry's House" وذلك في حفل توزيع جوائز جرامي 2023 مؤخراً، وأبرزها فوزه بجائزة ألبوم العام، وجائزة أفضل أداء صوتي في ألبوم بوب، وتفوق في المنافسة على عدد من النجوم ومنهم أديل وبيونسيه وغيرهم.