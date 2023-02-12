بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق مؤتمر دعم القدس بالجامعة العربية في القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر -

انطلق صباح اليوم الأحد مؤتمر دعم القدس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية.

ويعقد المؤتمر لدعم القضية الفلسطينية، وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع المستوى، في ظل استهداف مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والمواطنين المقدسيين.

ويسعى المؤتمر لتسليط الضوء على معاناة أهل القدس ودفاعهم عن حقهم في الحياة على أرضهم، وإبراز صمودهم، ومحاولة توفير مزيد من الدعم العربي والمؤسساتي تنمويا واستثماريا في مدينة القدس لتعزيز صمود المقدسيين، من خلال تمويل مشاريع تنموية استثمارية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وتمكين المرأة، وتقديم مقترح لإنشاء صندوق عربي تطوعي تساهم فيه الدول الأعضاء والصناديق العربية والقطاع الخاص ووكالات التنمية العربية، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة القدس، وتشكيل لجنة قانونية من الخبراء القانونيين العرب لمتابعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية.

ومن المقرر أن يطالب المؤتمر بضرورة دعم خدمات الإسعاف والطوارئ بالقدس خاصة في المسجد الأقصى والبلدة القديمة ومراكز الاحتكاك مع سلطات الإحتلال والمستوطنين وتطوير البنية التحتية لشبكة مستشفيات القدس، كما سيطالب بتشكيل صندوق مالي مستقل ومستدام ومرن لدعم وحماية التعليم في القدس الشريف.