شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يعزى سوريا وتركيا فى ضحايا الزلزال المدمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء للشعب السورى الشقيق فى ضحايا الزلزال، معربا عن تضامن المجلس الكامل، وداعيا أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، داعيا الله بالشفاء العاجل للمصابين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد الخاص بها.

كما تقدم رئيس مجلس النواب بخالص العزاء للشعب التركى فى ضحايا الزلزال داعيا الله أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، كذلك أعرب عن تضامنه الكامل مع الشعب التركى داعيا الله بالشفاء العاجل للمصابين.