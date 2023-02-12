شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال فى حوار مفتوح عن استراتيجية الوزارة أمام "صناعة النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، اليوم الأحد، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام ليكشف عن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام ورؤيته فيما يخص نتائج تنفيذ أعمال تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.

كانت لجنة الصناعة بمجلس النواب قررت فى آخر اجتماع لها خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن تصدير الحجر الجيري بكميات كبيرة دون عمل قيمة مضافة، من خلال تصديره مطحون لزيادة الدخل القومي.

وطالب معتز محمود بضرورة إحضار المخاطبات التي تمت بين الهيئة والجهات المختصة للمطالبة برسوم إغراق علي الحجر الجيري لتسجيله بالمضبطة.

وطالب محمد نشأت العمدة مقدم طلب الإحاطة بدعم الصناعة المصرية والحد من تصدير الحجر الجيري في صورته الأولية كحجر كتلي خام، مشددا علي ضرورة فرض رسوم صادر علي الحجر الجيري الخام من ٣٥٠ إلى ٥٠٠ جنيها مصري للطن مما سيؤدي إلى إرغام المستورد الأجنبي علي طلب كربونات الكالسيوم المصنعة في مصر، ما سيزيد من صادرات مصر من حيث الكمية والقيمة وأيضا لجلب المستثمر الأجنبى.

كما تعقد اللجنة اجتماعين لها غد الإثنين، مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وتناقش اللجنة، يوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن تصدير الحجر الجيري بكميات كبيرة دون عمل قيمة مضافة، من خلال تصديره مطحون لزيادة الدخل القومي.

وكذلك تعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال جلال الهريدي، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2020 بإقامة منطقة صناعية في منطقة العكرشة بالخانكة بمحافظة القليوبية حيث تضم المنطقة تجمعات صناعية عشوائية بعيدة عن الرقابة والتفتيش من جانب الأجهزة المعنية في الدولة.