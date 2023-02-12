شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. السيتي يوافق على رحيل سيلفا لبرشلونة فى هذه الحالة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية كتالونية عن وجود إنفراجة فى إمكانية رحيل النجم البرتغالي برناندو سيلفا، إلى برشلونة فى الصيف المقبل، حيث أكدت أن مسئولي الفريق الإنجليزي يوافقون على رحيل اللاعب بنهاية الموسم الجاري، ولكن وفقا لبعض الشروط الخاصة بالفريق السماوي.

يأتي على رأسها السماح برحيل النجم الهولندي فرانك دي يونج عن الفريق، والذي كان يرغب الفريق الكتالوني فى رحيله بوقت سابق، قبل أن تتوقف المفاوضات أمام رحيله فى الصيف ويستمر اللاعب مع الفريق هذا الموسم.

ووفقا للتطور الأحداث، فإن برشلونة قد لا يوافق برحيل دي يونج فى الصيف المقبل، وعقد هذه الصفقة التبادلية لعدة أسباب، يأتي فى مقدمتها تألق اللاعب وتأثيره الكبير فى تواجد البلوجرانا على صدارة الليجا للموسم الحالي.

بجانب أن اللاعب نفسه يرفض فكرة الإنتقال إلى الدوري الإنجليزي والرحيل عن برشلونة خلال المرحلة القادمة، أيا كانت الإغراءات التى يتعرض لها، بعد رفضه عرضين سابقين من مسئولي اليونايتد وتشيلسي لضمه فى الصيف الماضي.



صفقة سيلفا مهددة بالفشل لهذا السبب

وأكدت التقارير، أنه فى حالة تصميم برشلونة على عدم التفريط فى دي يونج، لن يسمح الفريق الإنجليزي بفكرة رحيل سيلفا عن صفوف فريقه، خاصة أن اللاعب يعد ورقة رابحة أيضا لصفوف السيتي، وما زال عقده ممتدا مع الفريق حتى 2025.

كما أن برشلونة ليس لديه الكثير ليقدمه من أجل صفقة اللاعب، ومن ثم قد يتم إغلاق ملف رحيل اللاعب بشكل نهائي فى الصيف المقبل، خلال تلك الحالة.