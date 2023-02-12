انت الان تتابع خبر بحوزتهم مواد مخدرة.. اعتقال سبعة متهمين في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قطعات من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين التابع لقيادة عمليات ميسان ومن خلال نصب الكمائن والسيطرات تمكنت من القاء القبض على سبعة اشخاص ضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة في قضائي العزير وقلعة صالح".وأضاف البيان، ان "المتهمين تم تسليمهم مع المواد المضبوطة الى جهة الطلب اصولياً".