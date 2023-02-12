انت الان تتابع خبر محمد فؤاد يتعرض للنصب بـ 12 مليون جنيه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في التفاصيل أوهمه مجموعة من الأشخاص بتكوين شركة عقارية، وحصلوا منه على المبلغ المتفق عليه في شروط التعاقد، وأخلوا بالاتفاق.

فيما حرر فؤاد محضراً بقسم شرطة الشروق حمل رقم 19426 لسنة 2022، اتهم فيه المشكو بحقهم في النصب عليه بـ 12 مليون جنيه، واتهمهم بالمماطلة في دفع الفوائد، والإخلال بشروط التعاقد على تكوين شركة عقارية فيما بينهم.



وقررت جهات التحقيق بالقاهرة استعجال التحريات في واقعة دعوى الفنان الشهير، ضد م.م، وأ.ن، وأ.هـ، وهـ.م، وآخرين، بمخالفة شروط التعاقد معه على تكوين شركة عقارية، والاستيلاء على مبلغ 12 مليون جنيه منه.

في سياق منفصل، يستعد صاحب "الحب الحقيقي"، لإحياء حفل غنائي ساهر في العاصمة الألمانية برلين، يوم 17 شباط الحالي، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب.

يذكر أن محمد فؤاد كان قد اختفى من الساحة الفنية لـ 10 سنوات، بعد مسيرة فنية زاخرة استمرت 36 عاماً، مبرراً غيابه بالأحوال التي كانت تمر بها مصر.

