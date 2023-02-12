انت الان تتابع خبر غيوم وارتفاع بالحرارة.. طقس العراق حتى نهاية الأسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، في حين ستنخفض عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع فرصة لتساقط امطار خفيفة الشدة في بعض الاماكن، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الاربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

واشار الى أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

