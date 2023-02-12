انت الان تتابع خبر اجتماع دولي مرتقب في العراق يخص التطرف العنيف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت البعثة في بيان ورد لـ الخليج 365: "يصادف اليوم ۱۲ شباط ۲۰۲۳ ، الذكرى الأولى لليوم العالمي لمنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول ۲۰۲۲، عقب المبادرة التي قادها العراق، كما تضمنت المبادرة النمسا وبلجيكا والأردن وقطر".بدوره، علق سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية العراق فيل فاريولا، قائلاً، إن "منع التطرف العنيف معترف به على نطاق واسع بما في ذلك العراق والاتحاد الأوروبي، باعتباره أحد أكثر الاستجابات فعالية واستدامة للإرهاب العالمي تشكر بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية العراق وبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق الحكومة العراقية واللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف على قيادتهما للجهود العالمية لزيادة الوعي وتعزيز التعاون الدولي في هذا الأمر المهم".

وأضاف فاربولا: "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف تظهر التزام العراق بنهج شامل لا يشمل تدابير مكافحة الإرهاب الأساسية القائمة على الأمن فحسب، بل يشمل أيضا خطوات منهجية ووقائية لمعالجة الظروف الأساسية التي تدفع الأفراد إلى التطرف والانضمام إلى الجماعات المتطرفة العنيفة".

من جانبه صرح أندرس فيباري، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، قائلاً: نحن في بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية العراق فخورون بشراكتنا المتعددة الأوجه مع الحكومة العراقية وأصحاب المصلحة الوطنيون الآخرون لتعزيز تنفيذ كل من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب. وفي إطار جهودنا للحد من التهديد الإرهابي العالمي"، مؤكدا "التزمه بشدة بمواصلة تعزيز شراكتنا مع الحكومة العراقية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الوطنيين الآخرين لمنع التطرف العنيف وإن معالجة الأسباب الجذرية للتطرف العنيف من خلال نهج شامل براعي الفوارق بين الجنسين ويغطي المجتمع بأسره قائم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون هو في مصلحة الأمن القومي لكل بلد".

وأشار البيان الى، أن "الاتحاد الأوروبي سيعقد بالتعاون مع مستشارية الأمن القومي في وقت لاحق من هذا الأسبوع تدريبا على مكافحة التطرف العنيف لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الشركاء العراقيين تحت رعاية إيلكا سالمي (منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي في بروكسل) وقاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي".