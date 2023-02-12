مقتل 88 فلسطينيًا جراء الزلزال في تركيا وسوريا

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال، الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الإثنين الماضي وخلف آلاف الضحايا، إلى 88 قتيل، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد.

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ويقيم فى الشمال السورى حوالى 1488 عائلة فلسطينية، ينتشرون على جميع المناطق فى الشمال السورى، يقاسون قسوة العيش والفقر والبطالة والآلام التى لا توصف.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك “إن عدد شهداء شعبنا جراء الزلزال حتى هذه اللحظة ارتفع ليصل إلى 88 شهيداً بعد وفاة

المرحوم حميد سليم وعائلته التي تضم زوجته سهام دبور وابنته نسرين وحفيدتهم وحفيدهم، في مدينة انطاكيا من جراء الزلزال المدمر”، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وأكد السفير الديك أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

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