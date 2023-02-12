شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات بالجملة داخل اليونايتد قبل مواجهة برشلونة بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن غيابات الشياطين الحمر المتوقعة في القاء القادم أمام نادي برشلونة الإسباني ببطولة اليوروبا ليج.

وتوقع المدرب الهولندي أن فريقه يفتقد لخدمات الثلاثي أنتوني، وأنتوني مارسيال وسكوت مكتوميناي لمدة أسبوع، والذي سيشهد مباراته أمام الفريق الكتالوني يوم الخميس القادم.

وأوضحت بعض المصادر الصحفية أن تين هاج لم يفقد الأمل، على غياب ثلاثي الفريق، حيث ما زال يطمح وراء عودة أحدهم على أقل تقدير قبل نهاية الأسبوع الجاري، ومن ثم تواجده فى مباراة الذهاب أمام برشلونة العنيد.

فى حين طالب بعض أعضاء الجهاز الفني من المدرب عدم التعجل فى الدفع بأحد اللاعبين الثلاث، ومنحهم وقت كافي للراحة خلال المرحلة القادمة، خاصة أن مباراة قوية مثل مواجهة برشلونة، من المستحيل أن يتم حسمها بنتيجة كبيرة فى مباراة الذهاب.

ومن ثم فإن هذه المواجهة الكبري، من الأرجح أن تظل معلقة حتى الثواني الأخيرة فى مباراة الإياب، والتى ستقام فى بداية مارس المقبل.



الجهاز الطبي يوجه رسالة خاصة ل هاج

وحرص الجهاز الطبي على التنويه بضرورة عدم المجازفة بهذا الثلاثي، خاصة أن هؤلاء اللاعبين لا يعانون من إصابة عضلية مزمنة، كما أن كل ما يؤثر فى تلك المجموعة من اللاعبين حالة إجهاد كبيرة، بسبب تلاحق المباريات والضغط المتواصل.



موعد مباراة برشلونة واليونايتد القادمة

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة نظيره مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات ملحق الدوري الأوروبي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.