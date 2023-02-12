اخبار العالم

إسرائيليون يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في شوارع مدن إسرائيلية عدة احتجاجا على خطط حكومة بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي.

ويقول منتقدون إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المتشددة الجديدة ستضعف المحكمة العليا وتحد من الرقابة القضائية، وتعطي مزيدا من الصلاحيات للسياسيين. ويقول المتظاهرون إن ذلك من شأنه تقويض الديمقراطية.

الخلاف حول سلطة المحاكم آخذ في التعمق حيث تستعد الحكومة لتقديم بعض التشريعات في

البرلمان يوم الإثنين وسط دعوات إلى إضرابات جزئية من قبل الشركات والمنظمات المهنية.

واصل المتظاهرون تنظيم المسيرات الكبيرة للأسبوع السادس. وكان التجمع الرئيسي في وسط مدينة تل أبيب وكان هناك العديد من التجمعات الصغيرة في مدن أخرى.

طالع المزيد من الأخبار على alwafd.news

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا