الكوليرا تنتشر عالميًا.. وتوقعات بزيادة الإصابات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن خطر تفشي الكوليرا عالميا "مرتفع للغاية"، حيث تواصل 18 دولة الإبلاغ عن إصابات جديدة من مطلع الشهر، مع توقعات بازدياد الإصابات في الأشهر المقبلة، وفق روسيا اليوم.

وفي نشرة لها، قالت المنظمة: "منذ 16 ديسمبر 2022، عندما نُشرت أول مراجعة للكوليرا في العالم، فإن الوضع العالمي قد ساء".

وأضافت: "بالنظر إلى الوضع الحالي، بما في ذلك الزيادة في عدد حالات تفشي المرض وتوسّعها الجغرافي، فضلا عن نقص اللقاحات والموارد الأخرى، تقدّر منظمة الصحة العالمية الخطر على المستوى العالمي بأنه مرتفع للغاية".

وتحدثت المنظمة عن أن العديد من البلدان "أبلغت عن معدلات وفيات أعلى مما كانت عليه في السنوات السابقة".

في عام 2021، بلغ متوسط الوفيات 1.9% على مستوى العالم و2.9 % في إفريقيا، وهو ما يمثل "تجاوزا ملحوظا" بأقل من 1% و"أعلى معدل تم تسجيله لأكثر من عقد" فيما يحدث اتجاه مماثل في عامي 2022 و2023 حسب الصحة العالمية.

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