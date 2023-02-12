قتلي في هجوم إرهابيين بالنيجر

ياسر رشاد - القاهرة - قتل 10 جنود على الأقل وفقد آخرون، في كمين نصبه "إرهابيون مسلحون" جنوب شرقي النيجر قرب حدود مالي، حسبما أفادت وزارة الدفاع النيجرية، وفق سكاي نيوز عربية.

تعرضت نقطة تابعة لعملية ألماهاو خلال دورية في شمال دائرة بانيبانغو لكمين معقد نصبته مجموعة مسلحين إرهابيين".

رد الجنود والتدخل الفوري للطائرات أجبرا المهاجمين على التراجع نحو بلد مجاور"، يرجح أنه مالي الواقعة فقط على بعد بضعة كيلومترات.

لم يشر البيان إلى عدد المهاجمين الذين قتلوا في الاشتباك، لكنه لفت إلى أنهم حملوا "الكثير من الجثث" خلال تراجعهم.

لكن حصيلة الهجوم الذي وقع في بلدة إينتاغامي مرشحة للارتفاع، خصوصا أن الوزارة أشارت إلى "فقدان 16 شخصا

وإصابة 13 جنديا".

ودانت فرنسا مساء السبت "بأشد العبارات الهجوم الذي أوقع 10 قتلى".

وأعربت الخارجية الفرنسية عن "تضامنها الكامل مع سلطات النيجر وشعبها"، مؤكدة وقوفها إلى جانبهم "في المعركة ضد الإرهاب".

وتنشر فرنسا 250 جنديا لدعم النيجر في عملية "ألماهاو" الرامية إلى ضمان أمن الحدود مع مالي، في إطار "شراكة قتالية".

وتعد النيجر من الخيارات المتاحة لإعادة تمركز قوات خاصة فرنسية، بعد أن طردها المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو المجاورة.

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