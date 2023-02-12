أخطاء كارثية تزيد السعرات الحرارية

ياسر رشاد - القاهرة - يحرص كثيرون على خفض السعرات الحرارية التي يتناولونها، من أجل بلوغ جسم رشيق وذي لياقة، لكنهم قد يصابون بالإحباط، حين يلاحظون أن أجسامهم لا تستجيب لجهودهم على النحو المطلوب، بينما ينبه خبراء الصحة إلى أن عدة عوامل قد تؤدي لإبطاء عملية حرق السعرات أو التمثيل الغذائي في جسم الإنسان، وفق سكاي نيوز عربية.

وتتفاوت حاجة الإنسان إلى السعرات الحرارية، باختلاف جنسه ووزنه وطوله، ولذلك، فإن الشخص الذي يحتاج إلى ألفي سعرة في اليوم مثلا حتى يحافظ على الوزن نفسه، يتوجب عليه أن يحدث عجزا في السعرات، سواء بـ10 أو في المئة أو أكثر من ذلك.

وبحسب موقع "هيلث لاين"، فإن هناك ستة أخطاء تؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وعندئذ تتراجع القدرة على التخلص من الوزن الزائد.

إنقاص السعرات بشكل "مبالغ فيه" يؤدي إلى نتيجة عكسية، فتتراجع قدرة الجسم على الحرق، وتبعا لذلك، فمن الأفضل ألا يجري خفض السعرات اليومية بنسبة كبيرة مثلا قد تصل إلى 50 في المئة، لأن هذا الحد مؤذ للصحة.

تجاهل البروتين يؤدي إلى الإضرار بالجسم، وبالتالي، فإن إنقاص السعرات الحرارية، يجب ألا يصرفك عن أخذ ما تحتاجه من عناصر لتغذية جسمك، وفي حال لم تفعل، فإن النتيجة هي إبطاء عملية "الميتابوليزم".

قلة الحركة والجلوس طيلة اليوم من الأمور التي تزيد من بطء عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان.

عدم أخذ قسط كاف من النوم لا يؤثر على راحتك ويقظتك فقط، بل يؤدي لإبطاء عملية التمثيل الغذائي.

الإكثار من المشروبات المحلاة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

عدم ممارسة تمارين المقاومة التي تقوي العضلات، والاقتصار على تمارين تحرق السعرات فقط، في حين يؤكد الخبراء أن الكتلة العضلية في الجسم تزيد من معدل الحرق.

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