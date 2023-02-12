هجوم وشيك على حفل ملكات جمال ببلجيكا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الادعاء العام الفدرالي في بلجيكا أن البلاد تجنبت "هجوما" على الأرجح، في منطقة لابان الساحلية، وفق سكاي نيوز.

وجاء الإعلان في أعقاب اعتقال مسلح قرب مسرح كان يستضيف مسابقة لانتخاب ملكة جمال بلجيكا 2023.

تصريحات المتحدث باسم مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي إريك فان دير سيجبت لـ"فرانس برس":

في حوالى الساعة 17.30 بالتوقيت المحلي، اعتقل رجل أربعيني بحوزته سلاح ناري.

عثر لاحقا على سلاح ناري آخر في سيارته.

أضاف المتحدث: "نحن لا نقول أي شيء في هذه المرحلة عن الدوافع. هذا سيكون موضع تحقيق"، لكننا "تجنبنا هجوما على الأرجح".

مئات الأشخاص كان حضورهم إلى ذلك المكان متوقعا.

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