حصيلة إجمالي وفيات زلزال تركيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال جنوبي البلاد إلى 24 ألفا و617 شخصا، وفق روسيا اليوم.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مركز التنسيق في حالات الطوارئ بمشاركة وزير الدفاع خلوصي أكار.

وقال قوجة إن 2 ألفا و617 شخصا فقدوا حياتهم جراء الكارثة، فيما نجا 80 ألفا و278 مصابا (حتى الساعة 16.30 ت. غ.).

وأشار إلى أن المستشفى الجامعي في هطاي يواصل حاليا تقديم جميع أشكال الخدمات الطبية للمصابين بسبب الزلزال.

وذكر وزير الصحة أن الفرق الطبية تبذل قصارى جهدها وتقدم الخدمات أيضا في الولايات الأخرى المتضررة من الكارثة.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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