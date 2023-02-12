شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذكرى حرب أوكرانيا.. مخاوف من تجربة روسيا لـ "الشيطان 2" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتزايد المخاوف من إطلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صاروخ "الشيطان 2" الذي تفوق سرعته الصوت في ذكرى حرب أوكرانيا، وفقا لتقارير غربية.

ويتوقع أن يكون الصاروخ جاهزا لتوجيه صدمة للغرب، حيث يخطط لاختبار إطلاق "الشيطان2" الذي يبلغ وزنه 208 أطنان في غضون أيام، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ومن المرجح يتزامن إطلاق الصاروخ القادر على حمل رؤوس حربية نووية مع ذكرى بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022.

وذكر خبراء عسكريون للصحيفة أن تجربة إطلاق الصاروخ يتوقع أن تجرى بين 15 و25 فبراير/شباط الجاري.

يُعرف الصاروخ أيضًا باسم "سارمات"، وقد تلقى المسؤولون في المناطق النائية من شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، بالاستعداد للتجربة الصاروخية.

كما يتوقع أن يجرى اختبار الصاروخ الباليستي العابر للقارات في منطقة شمال كامتشاتكا كراي في أقصى شرق روسيا.

وبحسب الخبراء فمن المحتمل أن يكون ذلك مجرد اختبار لمعرفة مدى "عدم إمكانية توقيف صاروخ "الشيطان2"، على الرغم من التأخيرات غير المبررة في تطوير السلاح الملقب أيضا بـ "الوحش الكبير".

ويقدر طول صاروخ الشيطان2 بـ116 قدمًا، وهو قادر على حمل 15 رأسًا نوويًا في وقت واحد، وقادر على الوصول إلى بريطانيا في غضون ست دقائق من مسافة 1600 ميل.

وأشاد الرئيس الروسي بالصاروخ الباليستي العابر للقارات لكونه قادرًا على التحليق فوق القطب الشمالي أو الجنوبي وضرب أي هدف في العالم.

وخلال خطابه عن حالة الأمة في مارس/آذار 2018، قال بوتين متحدثا عن الصاروخ: "لن تتمكن أي أنظمة دفاعية من الصمود أمامه".

وتأتي أخبار الاختبارات في أعقاب تقارير تفيد بحشد روسيا 1800 دبابة و700 طائرة و500 ألف رجل في هجوم جديد على أوكرانيا في غضون 10 أيام فقط، وفقًا لمسؤول أوكراني.

وذكرت مجلة فورين بوليسي أن الجيش الروسي حشد أيضًا 2700 مدفع و810 قاذفات صواريخ من أجل "موجة جديدة من الهجمات".

وهناك مخاوف من أن يكون الهجوم الجديد "أضخم بكثير" مما كان عليه العام الماضي، عندما اقتحمت القوات الروسية أوكرانيا واتجاه كييف.

يطلق عليه الرئيس بوتين "ملك الصواريخ"

أما حلف الناتو فيسميه "الشيطان 2"

كما يحمل اسم "صاروخ يوم القيامة"

ويحمل أيضا اسم "الوحش الكبير"

الطول: 35.3 مترا

القطر: 3 أمتار

الوزن: 208 أطنان

الوقود: سائل

الدفع: 3 مراحل

المدى: 11-18 ألف كيلومتر

الحمولة: 10 رؤوس نووية

القدرة التفجيرية: 40 ميغاطن

السرعة القصوى: أكثر من 20 ماخ