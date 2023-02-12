شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محامو ترامب يسلمون وثائق سرية و"لاب توب" للمحققين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قدم الفريق القانوني للرئيس السابق دونالد ترامب لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي المزيد من الوثائق السرية وجهاز حاسب محمول.

وقام محامو ترامب بتسليم الوثائق في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي ويناير/ كانون الثاني، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ووفقا للتقرير اكتشف محامو الرئيس السابق، البالغ من العمر 76 عامًا، الوثائق أثناء بحثهم في الصناديق في منتجع ترامب مار أ لاغو في ديسمبر/ كانون الأول وسلموها إلى وزارة العدل.

وبحسب الشبكة احتوى الحاسب المحمول، الذي يخص أحد مساعدي ترامب، على نسخ من نفس الوثائق السرية التي عثر عليها محامو ترامب في ديسمبر/ كانون الأول في منتجعه، وجرى تسليمها للمحققين في يناير/ كانون الثاني.

كما يواجه الرئيس جو بايدن ومايك بنس نائب الرئيس السابق اتهامات بالاحتفاظ بوثائق سرية منذ ظهور قضايا ترامب.

وقال التقرير إن الوثائق التي عثر عليها تضمنت وثائق سرية حول تفاصيل العمل الاستخباراتي الخاص بالصين وأن واحدا منها على الأقل يتعلق ببرنامج إيران الصاروخي، مضيفا أن الوثائق تعتبر من بين أشد الوثائق حساسية في المواد التي عثر عليها مكتب التحقيقات الاتحادي هناك.

اكتشف محامي الرئيس بايدن، البالغ من العمر 80 عامًا، الشهر الماضي العديد من الوثائق السرية في مركز بن بايدن للأبحاث في واشنطن العاصمة، في نوفمبر/ تشرين ثاني 2022. واكتشف المزيد من المواد السرية لاحقًا في منزل بايدن في ويلمنغتون، بولاية ديلاوير، والتي فتشها مكتب التحقيقات الفيدرالي في يناير/ كانون الثاني.

وقام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الجمعة بتفتيش منزل بنس في إنديانا لمدة خمس ساعات، وعثروا على وثيقة واحدة تحمل علامة سرية بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من تسليم نائب الرئيس السابق صندوقين من السجلات وصفا بالحساسة.