شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طائرات كندية وأمريكية تسقط "جسمًا" كان يحلق فوق شمال كندا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، الأحد، إسقاط طائرات كندية وأمريكية جسما غير معلوم كان يحلق فوق شمال كندا، مشيرًا إلى أن القوات الكندية ستجمع وتحلل حطام الجسم غير المعلوم.

وأكد رئيس وزراء كندا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه أجرى اتصالا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الجسم غير المعلوم شمال كندا.

وأضاف: "تم إرسال طائرتين كندية وأمريكية، ونجحت مقاتلة إف-22 أمريكية في إصابة الهدف".

تأتي العملية بعد أسبوع على إسقاط قوات أمريكية منطادا صينيا يعتقد أنه للتجسس، ما أطلق شرارة نزاع دبلوماسي جديد مع بكين.