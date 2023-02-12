شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أضخم ميزانية للدفاع في تاريخ أمريكا.. ما علاقة أوكرانيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمطالبة الكونجرس بأكبر ميزانية دفاعية، وفقًا للمسؤول المالي بوزارة الدفاع.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الميزانية ستشمل، من بين أمور أخرى، تكلفة تجديد ترسانات البلاد، والتي تم تخفيضها بشكل كبير بسبب المساعدات العسكرية المقدمة بانتظام لأوكرانيا.

قال مايكل ماكورد، مراقب البنتاجون، في مقابلة، إن المسؤولين باتوا قريبون للغاية من التوصل إلى رقم نهائي لوزارة الدفاع، والذي سيُدرجه البيت الأبيض كجزء من طلب ميزانية العام المالي 2024 الإجمالي المقرر إصداره في 9 مارس/ آذار.

وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي مايكل ماكورد المسؤول عن الشؤون المالية أتوقع أن تكون هذه الميزانية أكبر مما وافق عليه الكونجرس العام الماضي، مشيرا إلى أن البنتاجون سيستثمر في الذخيرة لتجديد المخزونات الأمريكية ودعم القتال المستمر في أوكرانيا، حيث ينفق الجانبان آلاف طلقات الذخيرة يوميًا.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، خصص المشرعون 858 مليار دولار لتمويل الدفاع الوطني - 45 مليار دولار أكثر مما سعى بايدن. تضمنت الميزانية 817 مليار دولار للبنتاغون ومليارات أخرى لتطوير الأسلحة النووية عبر وزارة الطاقة وبرامج الأمن القومي الأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا كان أضخم مبلغ تنفقه الولايات المتحدة على وزارة الدفاع، مما يعكس جهود البنتاجون لمواجهة التهديد الروسي، ومواكبة الميزة التكنولوجية المتزايدة للصين، وتحديث الترسانات القديمة ومحاربة التضخم.

لكن آمال بايدن بشأن ميزانية البنتاجون يتوقع أن تصطدم بصخرة الجمهوريين بعد سيطرتهم على مجلس النواب، حيث تختمر معركة حزبية حول سقف ديون الدولة.

ومع بقاء أربعة أشهر فقط حتى تنفد الحيل أمام وزارة الخزانة لتجنب التخلف عن السداد، طالب المشرعون الجمهوريون بتخفيضات كبيرة في الإنفاق - بما في ذلك الدفاع - مقابل رفع سقف الديون.

لم يتفق الجمهوريون بعد حول مجموعة محددة من الشروط لرفع سقف الدين، لكن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي أعرب عن دعمه لوضع حد أقصى للإنفاق عند مستويات 2022 المالية.

