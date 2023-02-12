81 منقذا صينيا في تركيا وسوريا

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وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»: «إن فريق إنقاذ صينيا يتألف من 82 فردا وصل إلى مطار أضنة شاكر باشا في تركيا، حاملا أكثر من 20 طنا من المعدات للإنقاذ والاتصالات والأغراض الطبية، فضلا عن 4 كلاب إنقاذ. وانتقل الفريق إلى محافظة هاتاي، بالقرب من مركز الزلزال، حيث يقوم بعمليات بحث وإنقاذ في منطقتين بالتنسيق مع السلطات المحلية».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرسلت الصين مجموعة من فرق الإنقاذ والمواد الحيوية إلى تركيا وسوريا منذ الزلازل القوية والهزات الارتدادية التي ضربت البلدين، في محاولة للمساعدة في البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض.وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»: «إن فريق إنقاذ صينيا يتألف من 82 فردا وصل إلى مطار أضنة شاكر باشا في تركيا، حاملا أكثر من 20 طنا من المعدات للإنقاذ والاتصالات والأغراض الطبية، فضلا عن 4 كلاب إنقاذ. وانتقل الفريق إلى محافظة هاتاي، بالقرب من مركز الزلزال، حيث يقوم بعمليات بحث وإنقاذ في منطقتين بالتنسيق مع السلطات المحلية».

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