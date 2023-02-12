العراق يتابع أوضاع جاليته في أنقرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السفارة العراقية في أنقرة أمس، إرسال وفد لمتابعة أوضاع الجالية العراقية في مناطق الزلزال.

وذكرت السفارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «السفارة أرسلت وفدا إلى مدينتي مرسين وأضنة بعد أن تلقت مناشدات كثيرة من عائلات عراقية نزحت من المناطق المنكوبة عقب الزلزال المدمر».

وأشارت إلى أن «الهدف من إرسال الوفد هو للوقوف على أوضاعهم ومتابعتهم أولا بأول، وتقديم أوجه المساعدة اللازمة للمتضررين منهم، وتلبية احتياجاتهم اليومية، وللاطمئنان على سلامتهم بعد أن تم إخلاؤهم من منازلهم إلى مركز الإيواء في مدينة مرسين».