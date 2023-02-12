شكرا لقرائتكم خبر رحلات إغاثة عمانية لتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيرت سلطنة عمان، ممثلة في الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وبالتعاون مع سلاح الجو السلطاني، رحلات إغاثة جوية إلى تركيا وذلك إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له. ووفق وكالة الأنباء العمانية، يتم تسيير الرحلات الجوية بواسطة طائرات نقل عسكرية لسلاح الجو السلطاني العماني، وتحمل على متنها مواد إغاثية متنوعة، واحتياجات إنسانية ضرورية. ويأتي تسيير الرحلات الإغاثية في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها سلطنة عمان، والتي ستستمر على مدى الأيام المقبلة تضامنا مع سوريا وتركيا. ويأتي تسيير الرحلات الإغاثية في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها سلطنة عمان، والتي ستستمر على مدى الأيام المقبلة تضامنا مع سوريا وتركيا.

كانت هذه تفاصيل خبر رحلات إغاثة عمانية لتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.