جسم مجهول يحلق فوق سماء كندا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، إسقاط جسم طائر مجهول كان يحلق فوق شمال كندا، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال ترودو إن إسقاط الجسم تم بواسطة طائرات كندية وأمريكية، مشيرا إلى أن القوات الكندية ستجمع وتحلل حطام الجسم.

وكتب على "تويتر": "أمرت بإسقاط جسم مجهول انتهك المجال الجوي الكندي. أسقط الجسم فوق يوكون. تم دفع طائرات الكندية والأمريكية، ونجحت طائرة أمريكية من

طراز (إف 22) في إصابة الجسم".

وأضاف رئيس وزراء كندا: "تحدثت مع الرئيس (الأمريكي جو) بايدن . ستقوم القوات الكندية الآن باسترداد وتحليل حطام الجسم. شكرا لوكالة الفضاء الأمريكية الكندية المشتركة على مراقبة أمريكا الشمالية".

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