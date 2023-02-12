ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 24617 قتيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 24617 حالة وفاة، مؤكدًا استمرار عمليات البحث عن ناجين.

اقرأ أيضًا..مشاهد لإنقاذ طفل تركي من تحت الأنقاض| فيديو

ومن المتوقع أن تزيد الحصيلة خلال الأيام المقبلة مع استمرار أعمال البحث، وسط تضاؤل الآمال بالعثور على أحياء تحت الأنقاض.

يُصنف الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وأعقبته عدة هزات ارتدادية قوية في تركيا وسوريا، على أنه سابع أكثر الكوارث الطبيعية دموية هذا القرن متجاوزا زلزال اليابان عام 2011 وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي أعقبته.

ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال، بالرغم من تراجع فرص العثور على ناجين في الركام بعد مرور ستة أيام على الزلزال الذي بلغت قوته 7،8 درجة على مقياس ريختر.

وتستمر الهزات الارتدادية، حيث تم تسجيل 1666 هزة ارتدادية بعد الزلزالين اللذين كان مركزهما ولاية قهرمان مرعش.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الزلزال بــ"كارثة كبيرة للغاية"، مشيرا إلى حدوث خسائر بشرية ومادية فادحة، لكنه تعهد بأن تنجز السلطات مهمة إعادة الإعمار في غضون عام فقط.

وأضاف أردوغان، خلال كلمة ألقاها في ولاية ديار بكر، جنوبي تركيا، أن عدد المتضررين من الزلزال في البلاد قد يصل إلى عشرين مليونا.

وذكر الرئيس التركي، أن مئات الآلاف من المباني لم تعد صالحة للسكن بعد الزلزالين اللذين ضربا تركيا وسوريا ووصلت شدتهما إلى 7.8 و7.5 درجات.

واستطرد أردوغان أن الزلزال الأخير أقوى وأكثر تدميرا بواقع 3 أضعاف مقارنة بالهزة التي ضربت تركيا سنة 1999.

وأكد الرئيس التركي اعتماد التعليم عن بعد في المناطق المتضررة من الزلزال

إلى حين انتهاء الفصل الدراسي، مشيرا إلى استخدام المباني الجامعية لأجل إيواء من أضحوا بدون مسكن بسبب الزلزال.

وأكد أن عملية إعادة الإعمار ستبدأ بعد أسابيع، مشددا على تسخير كافة الإمكانيات لأجل معالجة الوضع "خصصنا مئة مليار ليرة من وزارة الخزينة، ونطلب منكم أن تثقوا".

26 مليون شخص تضرروا من الزلزال

أعلنت منظمة الصحة العالمية السبت أن عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا هذا الأسبوع، بلغ نحو 26 مليون شخص، محذّرة من تضرّر عشرات المستشفيات.

ومع تخطي حصيلة قتلى الزلزال الـ25 ألفاً، أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة السبت نداء عاجلاً لجمع 42.8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة والكبرى.

وكانت المنظمة قد حرّرت بالفعل 16 مليون دولار من صندوق الطوارئ التابع لها، وكانت قد أفادت بأن عدد المتضررين من جراء الزلزال بلغ نحو 23 مليون شخص. لكن هذا العدد ارتفع السبت إلى 26 مليوناً، يتوزعون على النحو التالي: 15 مليوناً في تركيا و11 مليوناً في سوريا.

وأكثر من خمسة ملايين من هؤلاء يعتبرون من بين الأكثر عرضة للخطر. وبينهم نحو 350 ألف مسن وأكثر من 1.4 مليون طفل.

وتفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بانهيار أكثر من 4000 مبنى في الزلزال، وبتعرّض نحو 15 مستشفى لأضرار جزئية أو كبيرة.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: